später lesen SI Handtaschenmarkt Flohmarkt für Handtaschen und den guten Zweck Teilen

Twittern







Ein voller Erfolg waren die bisherigen Handtaschenflohmärkte, die vom Serviceclub Soroptimist Merzig-Saarlouis in den vergangenen Jahren organisiert wurden. Der Markt wird am Samstag, 5. Mai, 9 bis 17 Uhr, unter dem Pavillon in der Französischen Straße in Saarlouis eine Neuauflage erleben. Wer eine gut erhaltene und auch hochwertige Handtaschen für diesen Zweck spenden möchte, möge bitte eine E-Mail an monikahannig@gmx.de schicken mit Namen und Adresse. Die Clubschwestern werden sich dann mit den Spendern zwecks Übergabe kurzschließen. Der Erlös ist für Hilfsprojekte für Mädchen bestimmt.