Hoher Besuch : Ein großer Tag für die jungen Christen in Fraulautern

Fraulautern Weihbischof Robert Brahm spendete vor kurzem mehreren jungen Menschen in der Dreifaltigkeitskirche in Fraulautern das Sakrament der Firmung. Zu Beginn des Gottesdienstes überraschte der Geistliche jedoch.

Weitere Firmungen fanden am Wochenende zudem in der Kirche „Sankt Laurentius“ in Hülzweiler und in der Kirche „Sankt Bartholomäus“ in Schwarzenholz statt. Zum Ende der Firmreise am 5. Juni – dann wieder in der Kirche „Dreifaltigkeit“ in Fraulautern – werden insgesamt 230 Jugendliche im Dekanat Saarlouis das Sakrament der Firmung empfangen haben.