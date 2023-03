Feuerwehr Sturmböen, ausgelaufenes Öl und Brände sorgen für Einsätze

Kreis Saarlouis · Für die Feuerwehren in und um Saarlouis ging es stürmisch ins Wochenende, und auch die Tage zuvor hielten einiges bereit. Am Freitag sorgten Windböen mit Geschwindigkeiten bis zu 80 Kilometer pro Stunde im Saarland für Turbulenzen, viele Bäume knickten um – so auch in Saarlouis am Marienhof – und blockierten Straßen und Wege.

10.03.2023, 18:06 Uhr

Wie hier in Saarlouis am Marienhof fielen im ganzen Landkreis Bäume um und blockierten zum Teil auch Straßen und Wege. Foto: Ruppenthal

Von Rolf Ruppenthal

Mancherorts flogen auch Ziegel, Bretter und Planen oder ganze Zäune und Mülltonnen umher.