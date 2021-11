Mit Wasser und Handy gegen Feuer und Flammen : Wie eine Feuerwehrfrau aus Saarlouis Tausende Nutzer auf Instagram begeistert

Im Internet ein Star: Auf Instagram folgen Selina Keßler mittlerweile über 13 000 Menschen. Den unverhofften Ruhm nutzt Keßler, um für das Ehrenamt in der Freiwilligen Feuerwehr zu werben. Foto: BeckerBredel

Saarlouis Im normalen Leben löscht sie Brände und hilft anderen Mitmenschen. Auf Instagram folgen ihr dagegen mehr als 13 000 Menschen: Den unverhofften Ruhm im Netz will die Brandmeisteranwärterin Selina Keßler jetzt nutzen, um auf ein großes Problem bei der Freiwilligen Feuerwehr hinzuweisen.

Es ist ein kalter Morgen, als ein großer Dachstuhlbrand in der Altstadt von Saarlouis am 2. Oktober gegen 5.30 Uhr die Sirenen bei der Freiwilligen Feuerwehr aufheulen lässt. Auch bei Selina Keßler, die die Nacht zuvor noch auf einer Geburtstagsfeier verbracht hat, läutet der Alarm. Nur wenige Minuten später befindet sich die 20-jährige Angehörige vom Löschbezirk West mit anderen Feuerwehrleuten in der Handwerkerstraße und sieht sich einer wahren Feuersbrunst entgegen.