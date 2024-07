Ensdorf Auch Retter müssen Handwerk üben

Zahlreiche Zuschauer, aber auch die Altenheim-Bewohner selbst sowie Feuerwehrleute benachbarter und befreundeter Wehren verfolgen aufmerksam den Einsatz. Zu den Ehrengästen zählt eine Abordnung der Feuerwehr Ensdorf an der Donau, zu der man seit vielen Jahren freundschaftliche Kontakte pflegt. Ein „heißer Einsatz“ – im wahrsten Sinne des Wortes, denn die Sonne brennt gnadenlos auf die Einsatzkräfte hinab und sorgt so für einen mehr als schweißtreibenden Übungseinsatz. Ein Glück, dass mit dieser Jahreshauptübung traditionell der Tag der offenen Tür eingeleitet wird und am Feuerwehrgerätehaus genügend Löschwasser in Form von kühlem Bier und anderen Kaltgetränken auf die abgekämpften Einsatzkräfte wartet. Wehrführer Jürgen Wolfert sowie seine Freunde Markus und Michael Dollacker von der Feuerwehr Ensdorf an der Donau sind mit dem Ablauf der Übung zufrieden und ziehen eine positive Bilanz.