Erlebnisse wie eine solche Floßfahrt sind in Corona-Zeiten nur schwer denkbar, wohl aber viele andere Angebote, die in den Sommerferien für Abwechslung bei Daheimgebliebenen sorgen. Foto: Oliver Morguet Foto: Oliver Morguet

Kreis Saarlouis Daheimgebliebene müssen in den Sommermonaten trotz Corona-Pandemie auf die liebgewonnenen Ferienprogramme nicht verzichten. Das Saarlouiser Kreisjugendamt stimmt die Vorgaben dafür mit den 13 Städten und Gemeinden ab.

Wegen der Corona-Pandemie fällt für viele Familien in diesem Sommer die Urlaubsreise aus. Umso mehr gewinnen die Ferienprogramme an Bedeutung, die in den Kommunen des Landkreises Saarlouis seit vielen Jahren für jede Menge Spaß und Abwechslung bei Kindern und Jugendlichen oder der ganzen Familie sorgen. An diesem Freitag findet auf Einladung des Kreisjugendamtes eine Informationsveranstaltung statt, bei der die Fachkräfte der kommunalen Jugendhilfe (Jugendpflegerinnen und -pfleger) erfahren, welche Vorgaben des Landes- und des Kreisjugendamtes einzuhalten sind.