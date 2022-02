Große Karnevalsgesellschaft : Fastnacht in Fraulautern: Spiele-Rallye als Corona-Alternativprogramm

Fraulautern Als Alternativprogramm für das gewohnte Karnevalsprogramm fand am Sonntag in Fraulautern eine Rallye mit Spielen und Rätseln für Kinder statt.

Närrisch ging es in Fraulautern vergangenen Sonntagmittag zu. Doch nicht wie gewohnt, denn dies ließ die Corona-Pandemie nicht zu. „Als Alternativprogramm veranstalteten wir eine Rallye durch Fraulautern, mit verschiedenen Stationen und Spielen für Kinder. Trotz der Situation in der Ukraine wollten wir den Kindern etwas Gutes tun“, sagt Präsident der Großen Karnevalsgesellschaft Michael Gras.

Die Freude bei den Kindern war sehr groß. „Mir hat der Eierlauf am meisten Spaß gemacht. Ich wäre froh, wenn nächstes Jahr nochmal so eine Rallye stattfindet“, sagte die vierjährige Emma aus Fraulautern. Tanja Will kam mit ihrer Familie extra aus St. Wendel: „Es fand kaum etwas statt und ich wollte meinem Kind damit eine Freude machen. Ich bin begeistert, dass die GKG diese Spiele organisiert, hat“, sagt Will. Ihr Sohn Paul hat sichtlich Spaß. Die meist kostümierten Kinder lachten und spielten an der frischen Luft und im Sonnenschein.