Fastnacht : Närrische Termine im Landkreis Saarlouis

Die närrische Jahreszeit nimmt Fahrt auf – schon im Januar stehen die ersten Termine an. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Kappensitzungen, Fastnachtsumzüge, Bälle und Partys: Die Fastnacht im Landkreis Saarlouis bietet wieder einiges für die Närrinnen und Narren.

Samstag, 28. Januar, 19.33 Uhr: Kostümkappensitzung in der Nikolaus-Jung-Stadthalle Lebach.

Der närrische Terminkalender erscheint regelmäßig. Wenn Ihr Verein auch eine Veranstaltung ausrichtet, schicken Sie uns bitte die Informationen per E-Mail an redsls@sz-sb.de. Wir benötigen den Wochentag, das Datum, die Uhrzeit, den Ort, die Art der Veranstaltung sowie die genaue Bezeichnung des Veranstalters.

Freitag, 3. Februar, 19.33 Uhr: Kostümkappensitzung in der Nikolaus-Jung-Stadthalle Lebach.

Sonntag, 5. Februar, 15.11 Uhr: Kinderkappensitzung in der Nikolaus-Jung-Stadthalle Lebach.

Dienstag, 21. Februar, 14.11 Uhr: Faasend-Dienstag-Umzug in der Lebacher Innenstadt.

Freitag, 20. Januar, 19.11 Uhr: Kappensitung in der Kultur- und Sporthalle Steinbach.

Samstag, 21. Januar, 19.11 Uhr: Kappensitung in der Kultur- und Sporthalle Steinbach.

Kartenvorverkauf am Sonntag, 8. Januar, 14 Uhr, im Vereinsheim in Dörsdorf, danach per Tel. (0 68 88) 58 00 08.