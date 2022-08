Bergehalde Ensdorf : Familientag steht auf der Bergehalde an

Ensdorf Der Familientag am Sonntag bietet Musik und mehr in außergewöhnlicher Atmosphäre. Es fährt auch ein Bus.

Der Förderverein Bergbau-Erbe Saar lädt für kommenden Sonntag, 4. September, zu einem Familientag auf das Plateau der Bergehalde Duhamel in Ensdorf ein. Los geht es an diesem Tag um 11 Uhr, das Ende des Familientags ist um 17 Uhr.

„Alle sind willkommen, insbesondere Familien und Personen mit eingeschränkter Mobilität, die sonst nicht auf die Halde gelangen können“, erläutert der Vorsitzende des Fördervereins, Hans-Jürgen Becker. Zwischen dem Parkplatz an der RAG-Repräsentanz, Am Ostring in Ensdorf und dem 150 Meter hohen Haldenplateau pendeln an diesem Tag regelmäßig Busse. Hierfür bittet der Verein um eine Spende.

In luftiger Höhe und fernab von alltäglichem Lärm lässt sich der Ausflug auf die Bergehalde bestens genießen. So gibt es zu essen und zu trinken, auch Kaffee und Kuchen. Zur Unterhaltung und musikalischen Untermalung spielt am Vormittag das Jugendorchester Wadgassen, gefolgt um die Mittagszeit von der Bläsergruppe des Jugendorchesters. Den Nachmittag begleiten dann nach Ankündigung des Fördervereins in Spielgemeinschaft die Gesellschaft der Musikfreunde Elm und der Musikverein Harmonie Schwalbach. Insgesamt erwartet die Besucherinnen und Besucher des Familientages ein geselliger, spätsommerlicher Erlebnistag unter freiem Himmel in außergewöhnlicher Atmosphäre, wie der Verein abschließend schreibt.