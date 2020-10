Polizei sucht Zeugen : Falschfahrer auf der Autobahn 620 in Höhe der Anschlussstelle Wallerfangen

Saarlouis Die Polizei sucht einen Falschfahrer, der am Freitagabend in Höhe der Anschlussstelle Wallerfangen auf der Autobahn 620 gemeldet worden war.

(red) Der Polizei ist am Freitag, 9. Oktober, gegen 19.27 Uhr ein Falschfahrer auf der Autobahn 620 in Höhe der Anschlussstelle Wallerfangen gemeldet worden. Es soll sich um einen silbernen Kleinwagen handeln, der an der Anschlussstelle Wallerfangen in entgegengesetzter Richtung auf die Autobahn in Richtung Saarbrücken aufgefahren ist.