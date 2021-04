Kostenpflichtiger Inhalt: Übung mit dem Hubschrauber „NH 90“ : Wie die Fallschirmjäger der Bundeswehr üben

Transportuebung: Auf dem Standortuebungsplatz in Wallerangen trainierten Fallschirmjaegersoldaten der der Stabs- und Fernmeldekompanie der Saarland-Brigade den Aussentransport schwerer und grosser Lasten am Hubschrauber. Foto: Rolf Ruppenthal/ 21. April 2021 Foto: Ruppenthal

Saarlouis/Wallerfangen Auf dem Standortübungsplatz in Wallerfangen haben Fallschirmjägersoldaten der Luftlandebrigade 1 aus Saarlouis am Mittwoch das sachgerechte Verladen von schweren und großen Lasten an einem Hubschrauber trainiert.