Ausflug : Fahrt ins weihnachtlich geschmückte Metz

Saarlouis Die Kreisvolkshochschule Saarlouis bietet am Samstag, 7. Dezember, eine Fahrt zum Weihnachtsmarkt nach Metz. Anmeldeschluss ist der 27. November. Nach Ankunft in Metz wird zunächst eine kombinierte Stadtrundfahrt mit Rundgang gemacht.

Hierbei kann man schon den Beginn des Weihnachtsmarktes mit dem Vogesendorf am Bahnhof sehen. Viele verschiedene Plätze sind weihnachtlich geschmückt, und an mehreren Stellen in der Stadt befinden sich große Weihnachtsmärkte.

Zum Abschluss der Stadtbesichtigung wird die wunderschöne weihnachtlich geschmückte spätgotische Kathedrale mit ihren einzigartigen Chagallfenstern besichtigt. An diesem Wochenende finden in Metz die Feierlichkeiten um den heiligen Nikolaus statt, der in Lothringen ganz besonders gefeiert wird. Umzüge und Paraden zu Ehren des heiligen Nikolaus gibt es bei einsetzender Dunkelheit. Abfahrt in Saarlouis ist um 13 Uhr, die Rückfahrt gegen 20 Uhr. Der Reisepreis beträgt 44 Euro, die Reiseleitung hat Britta Hess.