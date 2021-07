Gefährlich und teuer : Fahrer mit Handy am Steuer erwischt

Fahrer mit Handy am Steuer erwischt

Saarlouis Für den Fahrer wird es nun richtig teuer.

Am Samstag, 10. Juli, war ein Kommando der Polizeiinspektion auf der Autobahn A 8 gegen 12.50 Uhr in Fahrtrichtung Saarlouis unterwegs. Trotz blauen Blinklicht und Einsatzhorn des Funkstreifenwagens machte ein vorausfahrendes Fahrzeug den Weg zunächst nicht frei. Als der Fahrer nach einigen Augenblicken die Polizei bemerkte, wechselte er den Fahrstreifen nach rechts. Beim Vorbeifahren sahen die Beamten, dass der Fahrer sein Handy benutzte. Kein Kavaliersdelikt: Ihn erwartet nun ein hohes Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg und ein Monat Fahrverbot.