Ausbildungsmesse Fachzubi-Tour 2023 in Saarlouis gestartet: Das sind die nächsten Termine

Bei der Suche nach potenziellen neuen Azubis ist Kreativität gefragt, denn neue Mitarbeiter zu finden ist aktuell gar nicht so einfach. Auf der Jobmesse Fachzubi konnten sich die Besucher deshalb in lockerer Atmosphäre beim Tischfußball mit verschiedenen Betrieben austauschen oder über eine Virtual-Reality-Brille (VR) einmal in den Arbeitsalltag beim Wunsch-Arbeitgeber blicken. Rund 400 Schüler von Saarlouiser Gymnasien, Gemeinschaftsschulen und dem KBBZ informierten sich am Donnerstag auf der Messe Fachzubi im Vereinshaus in Fraulautern.