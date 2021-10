Ausbildung : Examensfeier am DRK Krankenhaus

Examensfeier am DRK Krankenhaus

Die Absolventen der Krankenpflegeschule am DRK Krankenhaus in Saarlouis Foto: DRK Klinik Saarlouis

Saarlouis Die diesjährigen Absolventen der Krankenpflegeschule am DRK Krankenhaus in Saarlouis feierten gestern unter anderem mit ihren Ausbilderinnen und Lehrerinnen sowie der Pflegedirektorin Barbara Baltus und dem Stv.

Geschäftsführenden Direktor der DRK Krankenhaus GmbH Saarland Rainer Dannegger in den neuen Veranstaltungsräumen vom saarKOMed auf dem Krankenhausgelände. Erfreulicherweise werden viele der ausgebildeten Gesundheits- und Krankenpfleger dem DRK Krankenhaus in Saarlouis erhalten bleiben und ab sofort in den jeweiligen Fachabteilungen vom Krankenhaus eingesetzt. Sie unterstützen fortan die dortigen Kollegen bei der Patientenversorgung.