Saarlouis/Wallerfangen Seine Liebe zum guten Essen hat der Wahl-Saarlouiser Reiner Calmund zum Beruf gemacht. Aber jetzt will der Ex-Manager von Bayer Leverkusen einen Großteil seiner Pfunde loswerden. Am Donnerstag hat sich der 71-Jährige den Magen verkleinern lassen.

Er ist der Pfundskerl des deutschen Fernsehens: Als Fußballexperte aber gerade auch als schwergewichtiger Juror in diversen Kochshows („Grill den Henssler“) ist Reiner Calmund vielfach gefragt. Seine Liebe für gutes Essen hat der Ex-Manager von Bayer Leverkusen damit quasi zum Beruf gemacht. Jetzt aber sei ihm die Rolle als „gemütlicher Dicker im wahrsten Sinne des Wortes zu schwer geworden“, sagt Calmund, der seit 2012 mit seiner Familie im Saarland lebt. Nun will er einen Großteil seiner Pfunde endgültig loswerden. „Am Donnerstag habe ich mir in der Sana-Klinik in Offenbach mit einem Bypass den Magen verkleinern lassen“, erklärt der 71-Jährige der Saarbrücker Zeitung. Die OP sei gut verlaufen. Am Dienstag wolle er bereits zurück ins Saarland. Vorher aber halte er noch einen Vortrag in Offenbach. Seinen proppenvollen Terminplan wird er also nicht abspecken. „Mir geht es ja gut“, meint Calmund.