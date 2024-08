Fünf Richtige plus Eurozahl Tipper aus Saarland erzielt Großgewinn im Eurojackpot

Der glückliche Gewinner oder die Gewinnerin gab den erfolgreichen Tipp in einer Annahmestelle im Landkreis Saarlouis ab und ist bereits der zehnte Großgewinner aus dem Saarland in diesem Jahr – Großgewinne sind Beträge über 100.000 Euro. Der Eurojackpot selbst wurde am vergangenen Freitag nicht geknackt und steht für die Ziehung am kommenden Dienstag nun bei 77 Millionen Euro in der Gewinnklasse 1.