Roden Mit Ana aus Spanien gegen Fachkräftemangel

Ein weiterer Unterschied: In Deutschland gibt es altersgemischte Gruppen, etwa für die Drei- bis Sechsjährigen. In Spanien werden jeweils alle Kinder eines Jahrgangs zusammen betreut. „In Spanien gibt es pro Gruppe von 20 bis 25 Kindern auch nur eine pädagogische Fachkraft“, sagt Ana Copado. „Wir freuen uns, Ana bei uns zu haben. Für uns ist es auch eine neue Erfahrung und wir haben vorher überlegt, wie wir sie am besten integrieren“, sagt Kita-Leiter Stefan Driesch. Damit sie es am Anfang einfacher hat, wird Ana Copado in der Krippe eingesetzt. „Anfangs war die Kommunikation mit den Kindern und den Kollegen schwer, aber inzwischen geht’s gut“, sagt Copado. Zunächst seien auch bürokratische Hürden zu meistern gewesen: Wohnungssuche, Mietvertrag, Anmeldung bei den Behörden und der Krankenkasse sowie die Eröffnung eines eigenen Kontos. Dabei bekam Copado Unterstützung von Noelia Colabelli, einer spanischsprachigen Kinderpflegerin in der Kita Christkönig. „Ohne sie hätte die Integration nicht so gut funktioniert“, lobt Driesch. „Mir gefällt die Atmosphäre hier und ich mag meine Kollegen“, sagt Ana Copado. Oft unternehmen sie auch in der Freizeit gemeinsam etwas. Auch die Saarlouiser Altstadt und die Saar gefallen der jungen Spanierin. Nach einem Jahr steht für sie fest, dass sie im Saarland bleiben möchte, um Sprache und Kultur noch besser kennenzulernen. Dafür wird sie ab Herbst neben der Arbeit den sogenannten Anpassungslehrgang „Kindheitspädagogik“ an der HTW besuchen, um das deutsche Bildungswesen und die im Saarland spezifischen Anforderungen noch besser kennenzulernen. Im Anschluss kann sie regulär in saarländischen Kindertageseinrichtungen angestellt werden. Da hierfür ein noch höheres Deutsch-Niveau gefordert ist, besucht Copado aktuell einen VHS-Kurs. Spanische Fachkräfte ins Saarland zu holen, sei kein einfacher Weg. „Viele Bewerber haben keinen Führerschein, weil der in den Herkunftsländern zu teuer ist. Das Saarland ist sehr autozentriert und der ÖPNV hier noch stark ausbaufähig“, sagt Hermann.