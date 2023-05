Konzerte und Tour durch neue Musikschule Erstes Musikschulfest in Wadgassen: Das steht für Samstag auf dem Programm

Wadgassen · Vor rund einem Jahr ist die Wadgasser Musikschule in ihr neues Zuhause in der Karl-Koch-Straße gezogen. Das wird nun gefeiert – mit Konzerten, Mitmachaktionen und einem Einblick in die neuen Räumlichkeiten.

12.05.2023, 13:28 Uhr

Das neue Wadgasser Musikschulgebäude in der Karl-Koch-Straße 1: Mit über 200 Schülern und rund 25 Lehrern ist die Schule ein Aushängeschild der Gemeinde. Foto: SZ/Nils Straßel

„Das Programm ist richtig schön vollgepackt“, sagt Björn Jakobs, Leiter der Wadgasser Musikschule. Deshalb sei es aber auch bewusst kurz gehalten. Zwischen 11 und 15 Uhr feiert die Schule am Samstag, 13. Mai, ihr erstes offizielles Musikschulfest.