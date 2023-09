Hinter den Kulissen bei der ersten Schulstunde „Das sind Tage, an die man sich ewig erinnert“: So lief die Einschulung in Berus

Paul grinst über beide Ohren, als er mit einer Tiger-Schultüte in der Hand zum ersten Mal vor dem Spielplatz auf dem Pausenhof der St. Oranna Grundschule in Berus steht. Heute wird er eingeschult und freut sich darauf, von nun an jeden Tag seine Freunde zu sehen, erzählt er im Gespräch mit unserem SZ-Reporter. Vor allem Lesen möchte er lernen. Was genau er lesen will? „Alles!“, ruft Paul enthusiastisch. Doch seine Mama Sabrina Himbert verrät: „Tierbücher mag er eigentlich am liebsten.“ Sie und ihr Mann seien „total aufgeregt“ wegen der Einschulung, wahrscheinlich mehr als Paul. „Der erste und der letzte Schultag der eigenen Kinder. Das sind Tage, an die man sich ewig erinnert“, sagt die Beruserin. Denn da würden die Weichen für die Zukunft gestellt.