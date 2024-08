Sommer, Sonne, Sonnenstich? Erste Hilfe bei Hitzschlag: So handeln Sie in Notfällen richtig

Den Sommer haben sich die Menschen im Kreis Saarlouis wahrscheinlich etwas anders vorgestellt – und vor allem trockener. Wenn sich die Sonne dann aber trotzdem mal blicken lässt, dann oft gleich mit extrem hohen Temperaturen. Sonnenhungrige sollten die Hitze dann jedoch nicht unterschätzen und sich davor schützen, um keinen Sonnenstich oder Hitzschlag zu erleiden. Wie das am besten geht, was bei einem hitzebedingten Notfall zu beachten ist und wer besonders gefährdet ist, haben wir bei den drei Krankenhäusern im Kreis – dem DRK Krankenhaus und der St. Elisabeth Klinik in Saarlouis sowie der Caritas Klinik in Lebach – in Erfahrung gebracht.