Firma Monter-Maffert Erste Erlebnisbrennerei des Saarlandes eröffnet bald in Hemmersdorf

Stillstand gibt es bei ihm nicht. Wolfgang Maffert steckt voller Kreativität und Tatendrang. Der Edelbrand-Sommelier aus Hemmersdorf feierte 2021 das 30. Jubiläum seines Betriebes und erhielt das Bioland-Zertifikat. Im letzten Jahr hat er einen Teil seiner Produkte umgestellt und neu gekennzeichnet. Und jetzt folgt ein weiterer Meilenstein in dem bekannten Familienunternehmen Monter-Maffert, das er in sechster Generation leitet: Am Samstag, 4. November, 15 Uhr, eröffnet er seine Erlebnisbrennerei in der Lothringer Straße 111A, schräg gegenüber von seinem Stammhaus mit Ladengeschäft (Hausnummer 112).