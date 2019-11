Ersatzbrücke : Spektakulärer Kraftakt an der A 8

Spektakulaerer Kraftakt: Ab Mittwochmorgen werden an der Grossbaustelle "Autobahndreieck Saarlouis" zwei maechtige Brueckenelemente auf Schwimmpontons verschoben und dann in ihre vorgesehene Position eingeschwommen.. Per Kran, mehrachsigen , selbstfahrenden Plattformen und mit vier leistungsstarken Hubpressen werden dann die beiden 400 Tonnen schweren Hohlkaesten aus Stahl in ihre endgueltige Lage auf zwei Hilfsstuetzen gehoben und gedrueckt.. rup/ Foto: Rolf Ruppenthal/ 12. Nov. 2019. Foto: Ruppenthal