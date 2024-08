Zu viel Regen, zu wenig Sonne „Unterdurchschnittliche Ernte“ erwartet – Wetter stellt Bauern im Kreis Saarlouis auf die Probe

Blickt man aktuell auf das bisherige Wetter in diesem Jahr zurück, denkt man vor allem an eins: Regen. Zudem ließen sich die Temperaturen lange Zeit, bis sie hochgeklettert sind und haben den Sommer erst spät eingeläutet. Diese Schwankungen schlagen einem nicht nur aufs Gemüt, sie sind für Landwirte sogar eine regelrechte Bedrohung. „Das Erntejahr 2024 ist bisher sehr herausfordernd“, erklärt Erhard Ecker, Vorsitzender des Bauernverbandes Saar im Landkreis Saarlouis. Denn: „So wertvoll wie der Regen für das Wachstum ist, so schädlich ist er kurz vor und während der Ernte.“