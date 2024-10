Zu viel Regen im Erntejahr 2024 „Bereits vor der Ernte ein ungutes Gefühl“ – Kreisbauernverband zieht ernüchternde Bilanz

Andauernder Regen, Hochwasser und überflutete Felder – die Arbeit der Landwirte war in diesem Jahr von Extremwetterereignissen geprägt, deren Auswirkungen sich auch in der Ernte widerspiegeln. „Wir hatten bereits vor der Ernte ein ungutes Gefühl“, sagt Erhard Ecker. Er ist Vorsitzender des Bauernverbandes im Kreis Saarlouis, Präsident der Landwirtschaftskammer des Saarlandes und betreibt selbst einen Bauernhof in Niedaltdorf. Im Gespräch mit der SZ gibt er einen Überblick über die Herausforderungen und bilanziert die Ernte.