Neues Gemeinschaftshaus in Ensdorf Grüne kritisieren Bürgermeister: Gemeinderat wurde bei Entscheidung nicht mitgenommen

Die ein oder andere Aussage des Ensdorfer Bürgermeisters Jörg Wilhelmy bei der kürzlichen Neujahrsansprache hat bei einigen anwesenden Gemeinderatsmitgliedern für „Verwunderung“ gesorgt. Das schreibt zumindest der Ortsverband von Bündnis 90/Die Grünen in einer Pressemitteilung. Gemeint ist dabei vor allem die Ankündigung, dass das Innenministerium 90 Prozent der Umbaukosten für ein Dorfgemeinschaftshaus in den Räumlichkeiten des Schwimmbadgebäudes tragen will.