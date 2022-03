Neue Praxis für Hunde und Katzen : Von Massagen bis hin zur Blutegel-Behandlung: Zu Besuch bei der Tierphysiotherapie- und Osteopathiepraxis in Ensdorf

Schon lange ein eingespieltes Team: Die Inhaberin der Tierphysiopraxis "Wirbelwind" in Ensdorf, Aline Banisch, und ihr Hund, die französische Bulldogge Gisbert. Foto: Tom Peterson

Ensdorf In ihrer neu eröffneten Tierphysiotherapie- und Osteopathiepraxis in Ensdorf will die Elmerin Aline Banisch kranken Hunden und Katzen wieder auf die Beine helfen. Unterstützt wird sie dabei von ihrem eigenen „tierischen Begleiter“.