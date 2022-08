Zerstörungswut : Gemeinde Ensdorf setzt auf Vandalen Belohnung aus

Ensdorf Ohne die Gebäude zu betreten haben bisher Unbekannte großen Schaden an der Schule und Kita in Ensdorf angerichtet (wir berichteten). Die Gemeinde Ensdorf bittet deshalb die Bevölkerung um Mithilfe.

Unbekannte haben am Samstag am Gebäude der Grundschule Ensdorf Fensterscheiben zur Lehrküche, Herrentoilette sowie zum Magazin im Keller eingeworfen. Außerdem wurde am Gemeindehort eine Glasscheibe des Fensters im Flur des Erdgeschosses zerstört und ein Türblatt inklusive Drückergarnitur beschädigt. Des Weiteren wurden zwei Glasscheiben der Fenster an der Kindertageseinrichtung (Haus für Kinder und Familien St. Marien Ensdorf) ebenfalls eingeworfen. Zudem wurde auf dem Spielhof der Kindertagesstätte das Häuschen mit Spiel- und Gartengeräten stark beschädigt. Damit aber immer noch nicht genug: In der Nacht zum Montag wurden weitere zwei Glasscheiben am Gebäude der Grundschule zum Magazin im Keller sowie eine Glasscheibe der Damentoilette mutwillig zerstört. Am Dienstag wurde am frühen Morgen festgestellt, dass Unbekannte eine Isolierglasscheibe im Erdgeschoss der Grundschule zum Musiksaal – ebenfalls vermutlich durch einen Steinwurf – beschädigt haben.