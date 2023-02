Der US-Konzern Wolfspeed plant in Ensdorf die Herstellung von Siliziumkarbid-Chips. Hier die zwei Stufen der Produktion: Die Scheibe links ist Rohmaterial auf Siliziumkarbid-Basis, das in Zukunft aus den USA nach Ensdorf geliefert wird, um in der Wolfspeed-Chip-Fabrik verarbeitet zu werden. Die rechte Scheibe zeigt den fertigen Zustand mit winzigen Chips im Wert von mehreren Tausend Euro. Foto: SZ/Nils Straßel