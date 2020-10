Wegen der Corona-Pandemie : Martinsumzug und Weihnachtsmarkt ins Ensdorf abgesagt

Ensdorf Kinder bekommen nun ihre Martinsbrezeln im Kindergarten und in der Schule.

Der Weihnachtsmarkt und auch der St. Martinsumzug in Ensdorf finden dieses Jahr nicht statt. Die Gemeinde teilte dazu am Mittwoch mit: „Die Mitglieder des Ausschusses für Sport, Kultur, Bildung, Jugend, Familie, Gesundheit und Sozialwesen sind kürzlich dem Vorschlag von Bürgermeister Jörg Wilhelmy gefolgt, in diesem Jahr aufgrund Covid-19 sowohl den Weihnachtsmarkt als auch den St. Martinsumzug abzusagen.“

Die von der Gemeinde gestifteten Martinsbrezeln sollen nun am 11. November den Vorschulkinder im Kindergarten und den Schüler in der Grundschule überreicht werden.

Auch, was den Volkstrauertag (15. November) angeht, wird es in diesem Jahr coronabedingt in Ensdorf anders. „Auch diese Gedenkfeier wird leider nicht im üblichen Rahmen stattfinden können“, teilte die Gemeinde weiterhin mit. Dennoch werde Bürgermeister Wilhelmy zum Totengedenken einen würdigen Rahmen wählen, um eine Kranzniederlegung am Ehrenmal auf dem Friedhof vorzunehmen.