(red) Ist es verschwunden, ist es verschluckt? Eine Aufnahme des optisch in den Gittermast integrierten Saarpolygons auf der Bergehalde in Ensdorf hat Leser-Reporter Hans-Jürgen Spies aus Schwalbach an unsere Lokalredaktion gemailt. Er schreibt dazu: „Für diese Konstruktion ist mir noch kein treffender Name eingefallen.“ Vielleicht Strom-Polygon. In der Tat sieht es aus, als sei das Saarpolygon Teil des Strommastes.⇥F oto: Hans-Jürgen Spies

(esp)