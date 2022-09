Bedingte Zufahrt : Am unteren Marktplatz in Ensdorf werden neue Verbundsteine gelegt

Verbundsteinarbeiten am Parkplatz Unterer Marktplatz Ensdorf Foto: Andreas Hirtz/Gemeinde Ensdorf

Ensdorf Ab Montag, 12. September, wird der Belag am unteren Marktplatz in Ensdorf von der Zufahrt bis zum Kebabgeschäft erneuert. Die Baumaßnahme soll in zwei Bauabschnitten erfolgen. Der erste Bauabschnitt wird vom Kebabgeschäft bis zur Zufahrt erfolgen und die Zufahrt zum Parkplatz wird bedingt eingeschränkt werden.

Im zweiten Bauabschnitt wird die Zufahrt des Parkplatzes von der Provinzialstraße für zirka einen Tag gesperrt. Wie die Gemeinde mitteilt, ist der Parkplatz dann über die Alte Schulstraße erreichbar. Die Bauzeit ist mit fünf Arbeitstagen angesetzt. Die Bauleitung erfolgt durch das Gemeindebauamt.