Ärger über immer mehr Schäden : Ensdorf leidet unter „blinder Zerstörungswut“ – Gemeinde setzt Belohnung aus

Foto: Gemeinde Ensdorf

Ensdorf Zielgerichtete Zerstörung stellt die Gemeinde Ensdorf seit zwei Jahren und immer öfter an Hort, Kita und Schule fest. Nun der neueste Fall.

Vandalismus und Einbrüche häufen sich in Ensdorf: im Bereich Grundschule, Freiwillige Ganztagsschule und Kindergarten stellt die Gemeinde immer wieder Schäden fest. Seit über zwei Jahren schon zerstören unbekannte Täter mit Vorsatz in regelmäßigen Abständen durch Steinwürfe Fensterscheiben am Gemeindehort, teilt die Gemeinde mit.

Seit November haben die Fälle „blinder Zerstörungswut“ stark zugenommen, meldet die Gemeinde. Betroffen sind neben dem Gemeindehort auch Grundschule und Kindergarten. So wurden inzwischen auch drei Glasscheiben am Plattenbau der Grundschule, drei Scheiben der Klassensäle, ein Fenster der TuS-Geschäftsstelle und eine Eingangstür zum Plattenbau am großen Schulhof eingeworfen.

Außerdem gelang im Werkraum der Grundschule ein Einbruch, bei dem ein Feuerlöscher gestohlen und hinter der Turnhalle ausgelöst sowie eine Scheibe zerstört wurde. Auch wurde die Tür der Schulturnhalle, bei einem Versuch diese aufzubrechen, beschädigt.

Aber damit noch immer nicht genug: Am 14. April entstand ein Vandalismus-Schaden an der Eingangstür des „JUZ“, vermutlich ebenfalls durch Steinwurf.

Ensdorf ist damit kein Einzelfall, denn der Vandalismus - vorrangig an Schulen - nimmt auch in den umliegenden Gemeinden an Intensität zu, meint Bürgermeister Jörg Wilhelmy. Er bittet - vor allem die direkten Anwohner - mitzuhelfen, den oder die Täter zu fassen, indem Sie Augen und Ohren offen halten.