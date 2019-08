Medienzelle beschädigt : Vandalismus an der Medienzelle in Ensdorf

Foto: dpa/Friso Gentsch

Ensdorf Noch keine drei Monate nach Einweihung der Awo-Medienzelle in Ensdorf hat schon ein Unbekannter einen Schaden an dieser verursacht. Das teilt die Gemeinde Ensdorf mit. Der Täter muss mit einem Gegenstand an den oberen Teil der Medienzelle geschlagen haben, so dass dort Risse entstanden sind.

Wie eine Anwohnerin der Gemeinde mitteilte, hat sich die Tat am Freitag, 2. August, um zirka 23 Uhr ereignet. Sie berichtete, dass sie ein Scheppern auf dem Marktplatz wahrnahm und beobachtete, wie ein kräftiger Mann eilig von der Medienzelle in Richtung Treppe neben der Augenarztpraxis lief. Die Person sei dunkel gekleidet, habe dunkle Haare und sei vom Anschein her kein Jugendlicher gewesen.

Wie die Gemeinde Ensdorf weiter mitteilt, setzt die Awo eine Belohnung in Höhe von 300 Euro aus für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen.