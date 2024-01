Serie: Frauen im Handwerk Sie fertigt Gold und Silber mit Leidenschaft

In ihrer Kindheit und Jugend war es für Sophie Eckardt-Lischer nicht vorstellbar, einmal den Beruf der Goldschmiedin zu ergreifen. „Und das, obwohl ich praktisch in der Goldschmiede-Werkstatt meiner Eltern aufgewachsen bin“, erzählt sie. Vater und Mutter arbeiten als Goldschmied und Graveurin Hand in Hand. „Seit ich vier Jahre alt war, wollte ich immer Polizistin werden.“ Doch das Leben hatte andere Pläne.