später lesen Polygon Shuttle-Service zum Polygon startet zum letzten Mal für dieses Jahr FOTO: Thomas Reinhardt FOTO: Thomas Reinhardt Teilen

Twittern







Der Förderverein Bergbau-Erbe-Saar bietet am kommenden Donnerstag, 20. September, einen letzten Shuttle-Service für dieses Jahr zum Saarpolygon auf der Bergehalde Duhamel in Ensdorf an. Das Angebot richtet sich, wie bereits gewohnt, insbesondere an Menschen mit eingeschränkter Mobilität. red