Saarpolygon beleuchtet : Oranges Finale auf der Bergehalde

Das Saarpolygon auf der Bergehalde in Ensdorf ganz in Orange symbolisierte zum Abschluss auch das Ziel etwa des Zonta-Clubs, gegen Gewalt gegen Frauen und Mädchen zu demonstrieren. Foto: Ruppenthal

Ensdorf Leuchtend orange präsentierte sich das Saarpolygon am internationalen „Tag der Menschenrechte“ am Donnerstagabend auf der Bergehalde Ensdorf.

Die Illumination bildete Höhepunkt und zugleich das Finale der Aktionstage von „Zonta International“ gegen Gewalt an Frauen und Mädchen. 16 Abende waren so auch in Saarlouis und im Saarland zahlreiche Gebäude orange angestrahlt. „Wir Zonta-Frauen aus Saarlouis wollten mit dem orange angestrahlten Saarpolygon auch all den Danke sagen, die uns dabei unterstützt haben“, betonten Susanne Hess, Präsidentin von Zonta Saarlouis, und ihre Stellvertreterin Rosemarie Boudier vor Ort. Möglich wurde dies auch vor allem durch das tatkräftige Engagement der ehemaligen Saar-Bergleute im Förderverein BergbauErbeSaar.