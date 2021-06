Nach coronabedingter Zwangspause : Polygon ab 11. Juni wieder geöffnet

In Kürze eröffnen sich den Halden-Erklimmern wieder wunderbare Aussichten auf den Kreis Saarlouis und die weitere Umgebung.

Sieben Monate war es geschlossen – wegen der Corona-Pandemie. Doch nun gibt es gute Nachrichten für alle Besucher der Bergehalde Duhamel in Ensdorf. Der Förderverein BergbauErbeSaar hat am Dienstag mitgeteilt, dass das Saarpolygon ab Freitag, 11. Juni, wieder geöffnet ist. Von der fast 30 Meter hohen Aussichtstribüne eröffnet sich dann wieder der Blick in die weite Umgebung.