Fotowettbewerb : Saarpolygon ist das Lieblingsmotiv der Fotografen

Ensdorf Dieses Motiv ist eine Herausforderung für Fotografen. Rund 30 Meter hoch und 250 Tonnen schwer steht das Saarpolygon etwa 150 Meter über dem Saartal. Unbeweglich zwar, aber mit immer wieder neuen Ansichten aus verschiedensten Blickwinkeln und bei unterschiedlichem Tageslicht.

Um die Wirkung der noch jungen Landmarke auf der Berghalde Duhamel in Ensdorf geht es beim ersten Fotowettbewerb zum Saarpolygon für Amateur- und Hobbyfotografen. Um das Festhalten von Stimmungen und Details. So erklärten es im Ensdorfer Rathaus Bürgermeister Jörg Wilhelmy sowie, vom Vorstand des Fördervereins „Bergbauerbe Saar“, Volker Hagelstein.

Bereits im Frühjahr sollte der Wettbewerb starten, doch dann kam Corona, stellte Bürgermeister Wilhelmy dar. Jetzt sei die Zeit „reif, es nochmal aufzugreifen“. Um „dieses unser Wahrzeichen, auf das wir nach wie vor stolz sind, mit einem Fotowettbewerb in Wert zu setzen“. Über die Bewertung der Aufnahmen entscheidet eine Jury mit drei Mitgliedern der Gemeindeverwaltung Ensdorf, drei Vertretern des „Bergbauerbe Saar“ sowie den beiden Architekten des Polygons und einem Profifotografen. Die wählen am 2. Oktober die gelungensten Aufnahmen aus. Preisverleihung ist am 9. Oktober im Rathaus. Weitere neun Einsender haben die Chance mit ihren Bildern in einem geplanten Kalender zu erscheinen.