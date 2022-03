Wahrzeichen des Saarlandes : Saarpolygon bekommt neue Attraktion für Besucher

Ensdorf Seit 2016 thront das Saarpolygon auf der Berghalde Duhamel in Ensdorf. Jetzt soll das begehbare Denkmal noch attraktiver für Besucher werden.

Das Saarpolygon hat sich seit seiner Eröffnung im Jahr 2016 zu einem Wahrzeichen des Saarlandes entwickelt. Der 30 Meter hohe und 250 Tonnen schwere Koloss ist von weithin sichtbar und nimmt je nach Blickrichtung eine andere Form an: Dank seines Grundrisses in Form eines „Z“ sieht das Saarpolygon mal wie ein rechteckiger Torbogen aus, wie ein Kreuz mit einem Querstrich, dann wie ein Dreieck, das mal auf der Spitze und mal auf der Basis steht.

Die stählerne Skulptur thront in 150 Metern Höhe auf der Bergehalde Duhamel in Ensdorf, der Halde des Bergwerks Saar. Das war die letzte Grube, die am 30. Juni 2012 im Saarland geschlossen wurde.