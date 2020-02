Rathaussturm : Die Bürgermeister hatten keine Chance

Ensdorf In Lebach, Ensdorf, Bous und Nalbach haben die Narren die Macht übernommen und die Köpfe der Verwaltung in Urlaub geschickt.

Noch einmal gaben Oberst Meyer und Major Kränzke letzte Anweisungen an ihre Kameraden. Traditionell, erklärte Meyer, eigentlich in Zweibrücken stationiert, sind die Mitglieder der Bundeswehr in Lebach dafür zuständig, dass die Narren am Fetten Donnerstag keinen Zugang zum Rathaus erhalten. Sehr professionell wirkten die Herren und Damen mit ihren Stöcken und Holzgewehren allerdings nicht. „Wir werden in diesem Jahr ganz dicht stehen und nicht weichen. Wenn allerdings die Kindergarde kommt, dann garantiere ich für nichts“, verriet der Oberst kurz vor dem Eintreffen des feindlichen Narrenlagers. Von hoch oben aus beobachtete derweil Bürgermeister Klauspeter Brill das Geschehen. „Ihr Narre, was wolle ihr dann schon wieder hier?“, fragte er in die angriffswütige Masse aus Prinzenpaaren, Gardemädchen und Lebacher Narrenvolk. Alles gute Zureden der Vertreter des CVL, Harald Winter und Benjamin Kiepurning, schien nichts zu nutzen, nach zwei vergeblichen Stürmen durch den Elferrat und die Funken gab es für die Narren kein Halten mehr, der Angriff der Kinder unter lauten „Wir stürmen das Rathaus“ Rufen schlug schließlich die Wachen in die Flucht. Schnell waren die Handschellen angelegt, Bürgermeister Brill ergab sich schließlich gerne und den Schlüssel an das Prinzenpaar. „Das do macht kenn Sinn, die Kass ist leer, kein Geld mehr für einen Kasten Bier ist drin“, verkündete er. Doch Prinzenpaar Patricia I. und Peter III. sowie das Kinderprinzenpaar Fabienne I. und Tim I. übernahmen schunkelnd und singend die Macht. Mitgebracht hatten die Tollitäten ihre ganz eigenen Regeln, nach denen das Leben in Lebach bis Aschermittwoch von Konfetti und Da Je bestimmt wird. Zur Sicherheit hatte Prinz Peter einen Helm mitgebracht, denn das Rathaus, daraus machte auch Brill keinen Hehl, hätte eine Rundumkur verdient. Vielleicht, so seine Hoffnung, schaffen dies ja die Narren und an Aschermittwoch „strahlt und glänzt unser Rathaus in Gold!“