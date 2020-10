Mächtiger Speisepilz : Gewichtiger Fund im Ensdorfer Wald

Ensdorf Im Rosselwald stieß Alfons Daub auf dieses Exemplar.

Der braune Pilz wächst vorwiegend unter Nadelgehölzen und ist sehr schmackhaft. Er erinnert an einen Schwamm oder eine Koralle und ist bei entsprechenden klimatischen Verhältnissen gar nicht so selten in unseren Wäldern anzutreffen. Bisher, so der frühere Gärtner Alfons Daub, ist die Pilzausbeute in dieser Saison noch nicht sehr ergiebig. Aber mit dem Regen werde sich das ändern – die Hauptsaison stehe noch bevor.