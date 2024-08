250 Tonnen Material für „Zauberflöte“ Zauberflöte am Saarpolygon – so groß war der Einsatz hinter den Kulissen

„Die Zauberflöte“ auf der Ensdorfer Bergehalde am Saarpolygon hat bereits zahlreiche Menschen begeistert. Doch von der Idee bis zur Premiere war es ein steiniger Weg, wie Joachim Arnold weiß. Der 59-jährige saarländische Kulturmacher war mit seiner Idee der Opern-Festspiele am Saarpolygon auf Begeisterung gestoßen, bei der Umsetzung hatte er jedoch viele Widerstände zu überwinden und Probleme zu lösen. Letztendlich hat er es geschafft, auch wenn für ihn in den vergangenen Wochen die Nächte extrem kurz und die Arbeit auf der Bergehalde nervenaufreibend und stressig waren.