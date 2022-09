Mobilität : Neue E-Ladesäule geht in Betrieb

Energis-Geschäftsführer Michael Dewald (links) und Bürgermeister Jörg Wilhelmy nehmen die E-Ladesäule in Betrieb. Foto: Dirk Guldner - guldner.de

Ensdorf Die Zahl der zugelassenen E-Fahrzeuge im Saarland wächst – und so wachse auch die Ladeinfrastruktur vor Ort kontinuierlich mit, wie die Gemeinde Ensdorf in einer Mitteilung schreibt. In der Provinzialstraße in Ensdorf wurde nun eine weitere 22-Kilowatt-Ladesäule mit zwei Ladepunkten in Betrieb genommen.

„Es freut mich, dass wir dem stetig steigenden Anteil an Elektrofahrzeugen nun auch in unserer Ortsmitte Rechnung tragen können“, sagte Bürgermeister Jörg Wilhelmy. „Auf unserem Marktplatz können nun Kunden der umliegenden Geschäfte und Arztpraxen sowie die Besucher nahegelegener Einrichtungen wie Seniorenzentrum und Rathaus ihr Fahrzeug während ihres Aufenthaltes bequem auftanken. Die beiden Ladepunkte sind ein weiterer wichtiger Baustein unseres kommunalen Projektes Enna – Ensdorf nachhaltig.“