Polizei schweigt zu Details : Neunter Anschlag im Kreis Saarlouis trifft Ensdorf

Der Landkreis Saarlouis wird derzeit von einer Brandanschlags-Serie auf verschiedene Versorgungseinrichtungen heimgesucht. Zuletzt traf es unter anderem dieses Stromverteilerhäuschen in Roden. Foto: BeckerBredel

Ensdorf Wieder hat es einen Brandanschlag auf eine Versorgungseinrichtung im Kreis Saarlouis gegeben. Die Polizei hält sich mit Details jedoch noch zurück.

Die Anschlagserie auf Versorgungseinrichtungen (die SZ berichtete) reißt nicht ab. In der Nacht zum Freitag gab es erneut einen Anschlag des oder der Serientäter, wobei die Polizei lediglich einräumt, dass sich der Fall in Ensdorf abspielte. Polizeisprecher Falk Hasenberg: „Aus ermittlungstaktischen Gründen können wir keine näheren Angaben zum Tatort machen. Wir können nur bestätigen, dass es in Ensdorf einen weiteren Fall gab, der der Serie zugerechnet wird.“