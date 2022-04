Deutsche Glasfaser geht in die Ausbauplanung : Nachfrage erfüllt: Ensdorf bekommt schnelles Glasfasernetz

Nach der erfolgreichen Nachfragebündelung soll der Glasfaserausbau jetzt bald auch in der Gemeinde Ensdorf starten. Foto: dpa/Uwe Anspach

Ensdorf Es war eine Zitterpartie in Ensdorf. Lange Zeit sah es nicht so aus, dass in der Gemeinde die notwendige Quote bei der Nachfragebündelung für den Glasfaserausbau zusammen kommen werde. Nun teilte das verantwortliche Unternehmen Deutsche Glasfaser mit, dass die erforderliche Quote erreicht wurde.