RAG stellt Pläne vor Millionen-Investition – wie das Grubenwasser im Saarland künftig gereinigt werden soll

Über kaum ein Thema wurde im Saarland zuletzt so lange und so kontrovers diskutiert, wie über die geplante Teilflutung ehemaliger Bergwerke durch die RAG. Diese ist seit dem Ende des Bergbaus im Saarland unter anderem dafür verantwortlich, dass das sich unter Tage sammelnde Regenwasser aus den alten Schächten wieder nach oben an die Oberfläche gepumpt wird. Ein Vorgang, der dem Bergbaukonzern nach eigenen Angaben jährlich Kosten zwischen 20 und 30 Millionen Euro beschert. Die RAG will daher die alten Stollen und Schächte schrittweise volllaufen lassen und das Grubenwasser bei Ensdorf in die Saar ableiten.