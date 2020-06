Kostenpflichtiger Inhalt: Die Mission des Mike Mathes : Liz Taylor in Ensdorf – Augen für den Frieden

Kunst so weit das Auge reicht: Patrick Müller (l.) besucht mit Tochter Johanna das Saarlouiser Atelier von Künstler Mike Mathes. Foto: Markus Renz

Ensdorf Mike Mathes ist der Maler hunderttausender von Augen für den Frieden. Jetzt hat ein neues Projekt begonnen.

„Wenn ich einem Menschen in die Augen sehe, kann ich meist gleich sagen, ob ich ihn mag oder nicht“, sagt Mike Mathes und rückt das farbenfrohe Gestell seiner Brille zurecht. „Stimmt, das merkt man schnell“, meint Patrick Müller. Mathes und Müller, sie können sich leiden, kommen schnell und ausführlich ins Gespräch.

Es sind viele Augenpaare, die sie während ihres Gesprächs anblicken: Augen, so weit das Auge reicht. Von Leinwänden auf Staffeleien blicken sie, aus gemalten Gesichtern, vom Fußballer bis zum Astronauten Gerst. Die Augen von Müllers vierjähriger Tochter folgen eifrig dem lila Stift in ihrer Hand. Johanna malt inmitten aller Gemälde, die die Drei im Atelier von Künstler Mathes umgeben. Das Atelier befindet sich im Dachgeschoss. Es riecht fast unmerklich nach frischer Farbe. Sonnenlicht bricht durch die Dachfenster. „Das war Mitte April“, sagt Müller, kramt nach seinem Handy und fährt fort: „Erst wollte ich an der Hallenwand Werbung anbringen.“ Dachdecker Müller hat sich dagegen entschieden und sich zugleich für die Kunst entschieden.

Für die Augen von Elizabeth Taylor. Bald schon sollen die Augen der Hollywood-Göttin von der Hallenwand bei Müllers Dachdeckerbetrieb in Ensdorf blicken. „Geheimnisvoll, ja fesselnd“, kommt Künstler Mathes als erstes in den Sinn. Und dann kommt er schnell ins Schwärmen: „Sie war eine starke Persönlichkeit. Nur 1,60 Meter groß, ihr Selbstbewusstsein um so größer. Sie hat sich fortwährend für die Rechte von Minderheiten stark gemacht.“

Diese Kraft, Mathes spricht von „Faszination des Blicks“ will der Künstler auf der ebenso starren Hallenwand bannen. Samt Augenaufschlagbewegung sollen Taylors Auge in ihrem ergreifenden Violett-Schimmer zwar abstrahiert sein und doch realistisch auf den Betrachter wirken. Mathes hat dafür eine eigene Technik entwickelt. „Die Augen werden frei aus der Fläche heraus entstehen. Die plastische Wirkung entwickelt sich aus dem bemalten Raum heraus“, erklärt der Künstler. „Authentischer Realismus“ nennt Mathes seine Schaffensweise, bei der er mit mehr oder weniger langen Pinseln die Farbschichten aufträgt. „Je länger der Pinselstiel, desto organischer der Farbbogen. Mein Flügelschlag, sozusagen“, sagt Mathes und lächelt.

Los geht’s mit der Friedenskunst: Mike Mathes beim Auftakt seiner malerischen Gestaltung der Halle von Patrick Müller in Ensdorf. Foto: Thomas Seeber

Noch existiert das Werk in seiner vollen Pracht nur auf der gedanklichen Leinwand seines Schöpfers. Die rund zwölf Meter breite und sechs Meter hohe Fläche in Ensdorf hat Mathes aber schon „initiiert“. Und so blicken knapp 30 skizzierte Augen von der Hallenwand, geben Ausblick auf die Entstehung der neuen Friedenskunst von Mathes.

„Mir geht es in meiner Kunst nie um Vorwürfe. Ich bin ein schwacher Mensch, der selbst auf Hilfe angewiesen ist. Ich denke, jeder von uns ist nur er selbst, wenn er Hilfe von anderen erhält“, sagt Mathes und legt schonungslos Eindrücke seines bewegten Lebens offen. „Mike ist ein echter Mensch“, meint Müller später und sagt anerkennend: „Er strahlt Offenheit aus.“

Der Irak-Krieg 2003 ist es, der Mathes künstlerisch wachrüttelt, die eigene Ohnmacht vor Augen führt: „Ich wusste einfach, jetzt muss ich etwas tun, muss aktiv werden.“ Und Mathes wird aktiv. Unermüdlich malt er weiter an seinem langzeitigen Friedensprojekt der 1000 Augen. Weit mehr als 100 000 Augen sind es schon geworden. Ob in Japan, Brasilien oder Afrika, auf der ganzen Welt sind sie ein Symbol des Friedens. „Es öffnet sich immer wieder ein Auge für die Schönheit des Lebens“, meint Mathes.

Ausnahmsweise fliegt nicht der Pinsel geschäftig über die Leinwand: Künstler Mike Mathes in Flugpose, im Bildhintergrund Patrick Müller mit Tochter Johanna. Foto: Markus Renz