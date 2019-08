Kurs : Kurs über Fußreflexzonenmassage

Die Kreisvolkshochschule Saarlouis bietet ab Mittwoch, 4. September, um 18.30 Uhr, einen Kurs über Fußreflexzonenmassage in der Grundschule in Ensdorf an. Der Kurs umfasst vier Termine, die Teilnahmegebühr beträgt 30 Euro.

