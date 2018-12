An Heiligabend erklingen feierliche Weisen. An der Orgel spielt Thomas Kreuter, und den Chor dirigiert Johannes Schmitz. Am zweiten Weihnachtsfeiertag singt der Chor in Bous die „Missa brevis in C“ von Robert Jones. Die Gesamtleitung liegt in den Händen von Regionalkantor Armin Lamar.